في يومها الرابع.. تسليم 431 وحدة بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية (صور)

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن استمرار فعاليات تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم تسليم 431 وحدة سكينة بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بحي زهرة العاصمة، ضمن المرحلة الأولى البالغ عددها 376 عمارة بواقع 9042 وحدة، كما يشمل المشروع “3 مدارس وعدد 2 حضانة و 2 مخبز و2 مراكز طبية و4 اسواق تجارية وملاعب ومساجد”.

كما شدد “مندور” على ضرورة تسهيل إجراءات التسليم داخل مقر الجهاز، مع توفير شباك بخدمة العملاء للانتهاء من جميع الاجراءات من تقديم على المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة بناء على تعليمات وتوجيهات السلطة المختصة بالتواجد لتوفير كافة الخدمات والعمل من أجل إظهار المدينة بالشكل اللائق.