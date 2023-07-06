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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رانيا يحيى: المصريون القدماء أصحاب الريادة فى الفنون وأول من استخدموا آلات النفخ

الدكتورة رانيا يحيي
الدكتورة رانيا يحيي

قالت العازفة الكبيرة للفلوت الدكتورة رانيا يحيي، أستاذ ورئيس قسم الفن بالمعهد العالي لأكاديمة الفنون، إن عزف المقطوعات الغريبة يعطينا القدرة على تقبل الآخر والانفتاح على ثقافته.

وأضافت خلال لقائها الخاص ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن الفلوت جذبتني منذ كان عمري 12 عاماً.

وأشارت إلى أن المصريين القدماء هم أصحاب الريادة في الفنون وهم أول من استخدموا آلات النفخ، موضحة أن القانون وممارسة الفن متشابهان لأنهما يتطلبان الالتزام والانضباط.

وتابعت: "العزف على الآلات كان هوايتي منذ طفولتي ووالدتي سبب تنميتها، ووالدي كان يحرص على اصطحابنا إلى حفلات الأوبرا في طفولتنا".

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