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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح أحكام مسح الجوارب (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى شرع الأمور التي بها تيسير لعباده، لافتًا إلى أن من بين تلك الأمور المسح على الخفين أو على الجورب.

أضاف أمين الفتوى، الخميس، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن المسح على الخفين هو نوع من أنواع التيسير الذي شرعه الله تعالى لأمة سيدنا محمد، مشيرًا إلى أن هناك فرقا بين المسح على الخفين والمسح على الجورب.

وأوضح أمين الفتوى، أن الفقهاء حينما تحدثوا عن المسح على الجروب عرفوه بأنه حذاء يصنع من الجلد يرتديه الإنسان يغطي موضع غسل الوضوء، لافتًا إلى أن الفقهاء وضعوا له شروطا أولها أن يكون صالحًا للسير به، ثانيها أن يكون مصنوعا من شيء طاهر، أما آخرها أن يغطي المنطقة المخصصة لغسل القدمين عند الوضوء.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة “الناس” عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس أحكام مسح الجوارب المسح على الخفين المسح على الجورب

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