ردّت روسيا على التقارير بشأن خطط تفجير محطة زابوريجيا، الخميس، مؤكدة أن أوكرانيا تحاول إقحام الناتو بالقتال.

وحذرت كييف من أن روسيا ربما تخطط لتفجيرات في محطة زابوريزهزيا للطاقة النووية.

وعندما دخلت روسيا لأول مرة محطة الطاقة النووية زابوريجيا في أوائل 2022، أفاد المشغل الأوكراني Energoatom أن القوات الروسية كانت على الأرجح قد ألغمت المجمع، بعد تدمير سد كاخوفكا القريب في أوائل يونيو، على ما يُزعم من قبل القوات العسكرية الروسية - أعلنت كييف أن روسيا قد وضعت أيضًا ألغامًا أرضية في برك التبريد بمحطة الطاقة.

حذر الموظفون العسكريون في أوكرانيا من أن الجنود الروس قد وضعوا أيضًا "أشياء تشبه المتفجرات" على كتلتين من محطة الطاقة.

في أواخر يونيو، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لم تجد ما يشير إلى وجود ألغام أو متفجرات أخرى في محطات الطاقة.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي أن خبراء الوكالة يحتاجون الآن إلى الوصول إلى أجزاء أخرى من محطة الطاقة لإجراء تفتيش أكثر شمولاً واستبعاد وجود أي متفجرات.

من جهتها، أكدت أولها كشرنة خبيرة السلامة النووية الأوكرانية أن وضع الألغام الأرضية في أهم قطاعات التبريد يشكل تهديدًا مباشرًا لمحطة الطاقة. وأضافت أن الماء في بركة التبريد لعب دورًا حاسمًا في تبريد قضبان الوقود داخل المفاعل ، وبالتالي منعها من الذوبان بفعل الحرارة الزائدة.

وأوضح دميترو هومينيوك من المركز العلمي والتقني الحكومي الأوكراني للسلامة النووية والإشعاعية أنه بينما لا يزال يتعين تبريد المفاعلات، نظرًا لأن قضبان الوقود لا تزال تنبعث منها الحرارة، فلا يمكن تبخير الماء.. إذا تم تدمير نظام التبريد، فقد يتسرب الماء، وقدر الخبير وقوع حادث نووي في غضون ثمانية أيام.

ووفقًا للخبراء، لا يزال المفاعل السادس في حالة "إغلاق ساخن"، حيث تولد وحدات الطاقة الطاقة الحرارية - على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرت بإغلاقه البارد قبل أربعة أسابيع إذا كان هذا هو الحال ، يمكن أن تصل مياه التبريد إلى 280 درجة مئوية (536 درجة فهرنهايت) وستتبخر في حالة حدوث تسرب.