في اليوم العالمي للشوكولاتة.. تعرف على مكونات صانعة السعادة العالمية

يحتفل العالم في 7 يوليو من كل عام باليوم العالمي للشوكولاتة، وفي هذه المناسبة السعيدة يجتمع عشاق الشوكولاتة وعشاق الحلويات من جميع أنحاء العالم للإشادة بالسحر الذي لا يقاوم والطعم الرائع للشوكولاتة.

في هذا اليوم المميز لا يفرح الناس فقط بالبهجة النقية للشوكولاتة نفسها ، بل بمجموعة من الحلويات اللذيذة التي يتميز بها هذا المكون المحبوب، من حليب الشوكولاتة اللذيذ والشوكولاتة الساخنة المريحة إلى قطع حلوى الشوكولاتة اللذيذة، وكعكات الشوكولاتة الرائعة.

نستعرض معكم من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن اليوم العالمي للشيكولاتة حسب موقع "Hindustan times".

- تاريخ اليوم العالمي للشوكولاتة

تأسس اليوم العالمي للشوكولاتة في عام 2009، وهو في الأصل احتفال بالذكرى السنوية المفترضة لإدخال الشوكولاتة إلى أوروبا في عام 1550.



- تاريخ صنع الشوكولاتة

تأتي الشوكولاتة من بذور شجرة Theobroma Cacao ، التي تزرع في المكسيك وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية، وقارة أفريقيا، تلك البذور لها طعم مرير وتخضع للتخمير لتطوير مذاقها، ثم يتم تجفيفها وتنظيفها وتحميصها، يساعد ذلك التحميص في إزالة القشور من الحبوب.

الجزء المتبقي من الحبة يسمى "المنقار" وهي حبيبات تصبح فيما بعد الشوكولاتة، يتم طحنها جيدا لتكوين كتلة من الكاكاو ، والتي يتم تسخينها بعد ذلك لتشكيل عجينة سميكة من سائل الشوكولاتة، يمكن معالجة الخمور إلى مكونين مواد صلبة من الكاكاو وزبدة الكاكاو

- أنواع الشوكولاتة

الشوكولاتة المرة أو غير المحلاة وتحتوي على مواد صلبة من الكاكاو وزبدة الكاكاو بنسب متفاوتة دون إضافة أي سكر.

الشوكولاتة الحلوة هي الشوكولاتة الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع ويتم صنعها عن طريق الجمع بين مواد الكاكاو الصلبة وزبدة الكاكاو أو الزيت النباتي والسكر.

الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة الداكنة هي الأشكال الثلاثة للشوكولاتة الحلوة.



- غذاء للدماغ

تعد الشوكولاتة غذاء للدماغ، فحبوب الكاكاو مليئة بالمواد الكيميائية النباتية، التي تعمل كمضادات للأكسدة وتوفر فوائد صحية، منها وظائف إدراكية وتمنع التدهور المعرفي الناجم عن الشيخوخة .

- ترمز إلى السعادة

غالبًا ما يشار إلى الشوكولاتة على أنها تزيل التوتر، مجرد رائحة وطعم وملمس الشوكولاتة كافي لإظهار تأثيرها الإيجابي على الحالة المزاجية.



مكونات الشوكولاتة

الفلافانول:

وهو شكل من أشكال مركبات الفلافونويد ، والتي توجد بكميات كبيرة في الشوكولاتة الداكنة، وتمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات و تساعد في حماية الدماغ من أضرار الجذور الحرة.

الكافيين:

وهو منبه للجهاز العصبي المركزي، ومن المعروف عنه زيادة اليقظة الذهنية وتخفيف التعب الذهني.

الثيوبرومين:

وهو مركب مرتبط بالكافيين موجود في الشوكولاتة، يعمل كمنشط وموسع للأوعية ويزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

الفينيلثيلامين :

وهو الذي يحفز إفراز الدوبامين من الدماغ، و الدوبامين هو ناقل عصبي يخلق شعوراً بالسعادة والتحفيز.

الاندروفين:

وهو هرمون الشعور بالسعادة ، و يثير الشعور بالنشوة ويقلل من التوتر.

الأنانداميد:

مركب كيميائي يعطي نكهة قوية للشوكولاتة الداكنة، ويقلل من مستويات هرمونات التوتر.

التربتوفان:

وهو حمض أميني يوجد بكميات كبيرة في الشوكولاتة.

السيروتونين:

وهو ناقل عصبي مسؤول عن السعادة والمزاج الإيجابي.

المغنيسيوم:

وهو معدن غذائي أساسي موجود في الشوكولاتة يمنع إفراز هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر.