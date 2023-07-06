تبدأ منتصف يوليو.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شركة we

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية علي الانترنت وخاصة محرك البحث العالمي “جوجل” عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شركة we.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شركة we



ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شركة we ، وكيفية سدادها.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

ومن المقرر قيام الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة فاتورة التليفون الارضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، علي أن يتم اتاحت سدادها لمدة شهر بدون اي غرامة تأخير حتي يوم الاثنين 15 أغسطس.

وتبدأ الشركة بعدها في تحويل خط العميل الي استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدني أو 1.5 % كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي



وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات علي مستوي الجمهورية والبالغة 1571 سنترال، من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير علي المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلي الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شركة we

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023



استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.