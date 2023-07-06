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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

من خان الخليلى.. الوفد الإيطالى يختتم رحلته لإحياء مسار العائلة المقدسة (صور)

الوفد الايطالى
الوفد الايطالى

اختتم الوفد السياحى الإيطالى المهتم باحياء مسار العائلة المقدسة اليوم الخميس، زيارته لمصر، برعاية المهندس جورج عياد رئيس منظمة رجال الأعمال المصريين والمغتربين بالخارج.

وشملت الجولة الأخيرة للوفد الإيطالي، زيارة منطقة القلعة، وجوله سياحية بمنطقة خان الخليلى، في إطار رحلة احياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

وشملت الزيارة، التى استمرت 5 ايام، بعض النقاط المدرجة ضمن مساء العائلة المقدسة منها أديرة وادى النطرون، وكنيسة العذراء بالمعادى، ومجمعة الأديان بمنطقة مصر القديمة، بالإضافة الى زيارة الأماكن السياحية منها منطقة الأهرامات، والمتحف المصرى والقلعة وخان الخليلى، بمرافقة المرشد السياحى هشام خلة.

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وعلى هامش الرحلة، أقام المهندس جورج عياد رئيس منظمة رجال الأعمال المصريين والمغتربين بالخارج، حفل عشاء على مركب فرعونى بالنيل، حظى باعجاب الوفد وتفاعلوا مع الموسيقى المصرية، والفلكلور المصرى مثل التنورة والطبلة وغيرها، وأهداهم عياد شهادات تقدير من المنظمه لمشاركتهم فى الرحلة. 

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كما وقع عياد بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة البرلمان الأوروبية لفتح مقر للمنظمة فى مصر.
يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية ايطاليه سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

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وضم الوفد كلًا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.

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يشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة، تمتد لمسافة 2000 كيلو متر من سيناء حتى أسيوط في 25 منطقة، حيث يوجد عدد من الأديرة والكنائس في كل منطقة حلت بها العائلة، التي لم تستقر في مكان واحد، وهو أمر موثق من خلال المصادر الدينية والمخطوطات النادرة في الأديرة والكنائس، حيث تتراوح الرحلة من أسبوع إلى بضعة أيام، وفى مدن أخرى استقرت أشهر.

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احياء مسار العائلة المقدسة اديان أديرة وادى النطرون الأعمال المصريين الأعمال المصري البرلمان الدولي الأماكن السياحية المرشد السياحي المخطوطات النادرة المتحف المصري

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