هل أثرت منظمة شنجهاى للتعاون في تهدئة التوترات بين الهند والصين؟

سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على قمة منظمة شنجهاي للتعاون التي عقدت في الهند الأسبوع الماضي، وجمعت بين أقوى الدول بالقارة الأسيوية وخارجها، حيث كان من ضمن الحاضرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاسيما الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أن القمة الافتراضية والتي جمعت رؤساء الدول وخاصة الهند والصين في ظل تصاعد التوترات بينهما حدت من فائدة الكتلة الآخذة في الاتساع، لافتة الى أنه لايمكن اتساع القمة ومناقشة العديد من الازمات الحالية في ظل الازمة المستمرة بين الهند والصين على مدار العقد الماضي.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من المصالح الاستراتيجية المشتركة بينهما، كشفت القمة الأخيرة لمنظمة شنجهاي للتعاون أيضًا عن التوترات المتزايدة بين أكبر دولتين في العالم، وهما الهند والصين، وعلى الرغم من أن الهند رفضت التحالف مع الغرب باسم عدم الانحياز، إلا أن مودي انتقد ضمنيًا مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) فضلا عن التعاون الصيني الباكستاني العدو اللدود للهند.

وتابع التقرير: بسبب نزاعاتها الحدودية المتفاقمة مع بكين في جبال الهيمالايا، تعمل القوة في جنوب آسيا أيضًا على توسيع التعاون الدفاعي مع خصوم الصين في بحر الصين الجنوبي، وعلى الأخص الفلبين، حليف معاهدة الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات بين الهند والصين، الا أنهما لعبا دوراً حاسم في المرونة الاقتصادية لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية.

وانتشرت التجارة الروسية الصينية على أساس سنوي، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، بلغ إجمالي التجارة الثنائية أكثر من 93.8 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 40.7٪ على أساس سنوي. في غضون ذلك ، أصبحت الهند بسرعة أكبر زبون للنفط لروسيا ، تمامًا كما قلصت الاقتصادات الغربية بشكل عقابي وارداتها من الطاقة الروسية.

استراتيجية متباينة جذريا

وافاد التقرير بأنه على الرغم من التزام الهند بنظام دولي متعدد الأقطاب، إلا أن الهند لديها حسابات استراتيجية متباينة جذريًا عن نظرائها في منظمة شنغهاي للتعاون الروسية والصينية، وبالنسبة للمبتدئين ، فإن القوة في جنوب آسيا ، والتي هي أيضًا عضو في الحوار الأمني الرباعي جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ، لا تواجه أي عقوبات غربية.

وعلى الرغم من التزام الهند بنظام دولي متعدد الأقطاب، إلا أن الهند لديها حسابات استراتيجية متباينة جذريًا عن نظرائها في منظمة شنغهاي للتعاون الروسية والصينية.

وخلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض وقع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على سلسلة من الصفقات الدفاعية التي تم تصميمها صراحة لتقليل اعتماد بلاده التاريخي على موسكو، وكانت النظرة المتباينة للهند واضحة للعيان خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

من ناحية أخرى، انتقد مودي ضمنيًا مبادرة الحزام والطريق الصينية، ورفض دعم مبادرة تطوير البنية التحتية التي يتبناها جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون الآخرين، كما أن الاتصال القوي أمر بالغ الأهمية لتقدم أي منطقة.

أضاف:"مع ذلك، في هذه الجهود من الضروري التمسك بالمبادئ الأساسية لميثاق منظمة شنغهاي للتعاون ، لا سيما احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية"، مرددًا بشكل فعال اتهامات "فخ الديون" ضد مبادرة البنية التحتية الصينية المميزة.

وذكر التقرير تمتد الاختلافات الجيوسياسية المتزايدة إلى ما هو أبعد من الفناء الخلفي للهند، حيث تعمل نيودلهي الآن بنشاط على دعم منافسي الصين في جنوب شرق آسيا، في وقت سابق من هذا العام ، بدأت قوة جنوب آسيا رسميًا مفاوضات لبيع صواريخ BrahMos الأسرع من الصوت إلى فيتنام التي كانت منذ فترة طويلة في خلاف مع الصين في بحر الصين الجنوبي.