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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ببن الخيانة ورفض أدوار الإغراء.. تصريحات إيمان أيوب تتصدر ترند "جوجل"

الفنانة إيمان أيوب
الفنانة إيمان أيوب

تصدراسم الفنانة إيمان أيوب عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي “جوجل”،  خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها الجريئة حول حياتها الشخصية وتفاصيل أزمة الطلاق التي مرت بها، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت "إيمان" في تصريحات لها، عن تعرضها للخيانة الزوجية خلال مرحلة من حياتها، مؤكدة أنها قابلت الأمر حينها برد فعل مبالغ فيه، وعلقت: “تجربة تعلمت منها الكثير”.

وأكدت أنها تأثرت بالتجربة واهتمت بنقل حصيلة تلك الخبرة لنجلتها، وهو ما انعكس على نصائحها لها، “نصحتها بالانسحاب بهدوء من أي علاقة تؤذيها نفسيًا”.

وأوضحت “إيمان” أنها انفصلت عن زوجها الأول بعد عشرة دامت لـ 18 عامًا، مؤكدًة أنها نجحت في الحفاظ على علاقة الصداقة بينهما رغم الانفصال، مضيفة أن طليقها وزوجها الحالي تربطهما علاقة صداقة جيدة.

رفضت المشاركة في فيلم الساحر 

وبررت "أيوب" رفضها المشاركة في فيلم "الساحر" بطولة الراحل محمود عبد العزيز، بأن الدور كان يحوي العديد من مشاهد الإغراء، لذلك حلت مكانها الفنانة منة شلبي، وهو ما أثار غضب الراحل محمود عبد العزيز.

جدير بالذكر أنَّ مسلسل البيت الكبير هو آخر أعمال الفنانة المصرية إيمان أيوب وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، ويأتي العمل من إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

ولدت إيمان أيوب في الثامن عشر من يناير عام 1978، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية.

وبدأت إيمان أيوب مسيرتها الفنية عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان أول أدوارها في الدراما التليفزيونية هو دورها في مسلسل «حياة الجوهري» في عام 1996، ثُم توالت أعمالها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية العربية لتشارك بعد ذلك في أفلام سينمائية مثل فيلم «العشق والدم»، وفي أعمال تليفزيونيّة مثل مسلسل «عيش أيامك» ومسلسل «البيت الكبير».

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