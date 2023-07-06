"القاهرة الإخبارية": استمرار عمليات تمشيط مستوطنة "كدوميم" بعد مقتل جندي

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من فلسطين، إن عمليات تمشيط قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مستوطنة "كدوميم"، بعد مقتل أحد الجنود وإصابة آخر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنطقة تقع على أراضي الضفة القديمة، وكان أحد الجنود الإسرائيليين يقوم بتفتيش مركبة فلسطينية وفي هذا الوقت قام المنفذ بإطلاق رصاص من سلاح بدائي الأمر الذي أدى لمقتل الجندي وإصابة آخر، مشيرة إلى أن تم ملاحقة المنفذ وإطلاق الرصاص عليه مما أدى لوفاته.

وأشارت إلى أن منفذ العملية مازال يوجد تضارب حول اسمه ومكانه فمنهم من يقول أنه يدعى عبدالوهاب، أو حسين حلايلي، مؤكدة أن الإعلام الإسرائيلي تروى عن الكشف عن أي معلومات عن المنفذ.

وتابعت أنه يوجد ترحيب بالعملية والجميع باركها بفلسطين، ولكن لم تتبن أي الحركات هذه العملية.