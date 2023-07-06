آرثر كونان.. مبتدع شخصية «شرلوك هولمز»

تحل ذكرى وفاة الكاتب والطبيب الإسكتلندى الشهير، آرثر كونان دويل، غدا، مبتكر شخصية المحقق شرلوك هولمز، التى تعد من المعالم البارزة فى الأدب البوليسى.

درس «دويل» فى كلية الطب بجامعة أدنبرة، كما عمل لبعض الوقت فى برمنجهام وشفيلد وشربشاير، وحرص خلال سنوات الدراسة على كتابة قصص قصيرة.

قدّم الأديب الراحل العديد من القصص والروايات، وابتكر شخصية البروفيسور تشالنجر، وتضمنت كتاباته قصص الفانتازيا والخيال العلمى والمسرحيات، وروايات رومانسية وواقعية وتاريخية.

عاش «دويل» صراعًا نادرًا مع شخصية شرلوك هولمز بسبب الشهرة الكبيرة للشخصية، لذلك أراد قتلها، وفعل ذلك فى روايته الشهيرة «قضية شرلوك هولمز»، إلا أنه لاقى اعتراضات من قبل جمهوره ومحبيه ليعيد إحياء الشخصية من جديد.

ألف الأديب الراحل أكثر من ٦٠ قصة حول مغامرات شرلوك هولمز، ونقلت القراء إلى عالم ملىء بالغموض والألغاز.

وأنقذ «دويل» رجلين من الموت شنقًا بإثبات براءتيهما، حيث استخدم نفس الأساليب التى اتبعها فى رواياته.

منحته الملكة فيكتوريا لقب «السير» عام ١٩٠٢ على مجمل أعماله الجليلة فى بناء مستشفى ميدانى فى جنوب إفريقيا أثناء حرب البوير الثانية.

ومن أشهر مؤلفاته «دراسة فى اللون القرمزى، والعالم المفقود، ومغامرات شرلوك هولمز، ووادى الخوف، وقضايا شرلوك هولمز، وعودة شرلوك هولمز»، وتوفى بسبب سكتة قلبية فى ٧ يوليو عام ١٩٣٠ عن عمر ناهز ٧١ عامًا.