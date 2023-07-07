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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع تزايد الاقبال.. أبرز الاشتراطات التى يجب توافرها بحمامات السباحة في المنشآت الفندقية

حمام سباحة
حمام سباحة

مع بداية الموسم الصيفي، يكثر تردد المواطنين على حمامات السباحة هروبا من ارتفاع درجات الحرارة ، و كوسيلة من وسائل الترفيه لعدم قدرة الكثير على الذهاب الى المدن الساحلية فتكون حمامات السياحة هي المنفذ أمامهم.

 ونستعرض الاشتراطات التى يجب توافرها فى حمامات السياحة وخاصة المتواجدة داخل المنشآت الفندقية، وذلك وفقا لغرفة المنشآت الفندقية.

- الاشتراطات التي يجب توافرها في حمامات السباحة الموجودة بالمنشآت الفندقية

  • يلزم توفير أدوات الإنقاذ على حمامات السباحة من  أطواق نجاة بالحبال - طوق الإنقاذ - "بورد" إنقاذ -عصا إنقاذ .
  • وسيلة اتصال ثابتة أو متحركة بالاضافة الى توفير "لايف جاكت".
  • ضرورة تواجد آلة تنبيه مثل الصفارة ويستلزم توفير شنط إسعافات أولية وأسطوانة أكسجين بمنظم  كم 4 الى 6 لتر- مسك أوكسجين.
  • وبالنسبة للشواطئ إضافة الى كافة هذه الاشتراطات ينضم اليها ضرورة توفير (زعانف - نظارة معظمة- أعلام تحذيرية)
  • كما يلزم توفير برج مراقبة لكشف الرؤية بارتفاع (2متر ) على حمام السباحة، وتوفير برج مراقبة بالنسبة للشواطئ  لكشف الرؤية بارتفاع 3 متر على الشاطئ لكل ‎200 متر بطول الشاطئ .
  • كما يلزم توفير كاميرات مراقبة تغطي المسطح المائي بالكامل
  • توفير لوحات ارشادية توضح تعليمات التشغيل ويتم وضعها بأماكن واضحة أمام رواد حمام السباحة ونظيرتها للشاطئ.
  • لابد من  يجب ترقيم أعماق حمام  السباحة بكتابة واضحة عل كافة الجوانب
  • كما يجب توفير إضاءة كافية حول حمام السباحة لرؤية وتحديد مستخدمي حمامات السباحة المخالفين لأوقات حظر التشغيل .
  • كما يلزم تحديد منطقة آمنة للسباحة بشواطئ الفنادق من خلال حبال وكرات أو ما شابه ذلك.
  • يجب على القائمين تحذير النزلاء من تجاوز تلك المنطقة، وذلك من خلال الإعلان بلوحة التعليمات الموجودة على الشاطئ، والتنبيه على  المنقذين بالالتزام وتنفيذ تلك التعليمات.
الموسم الصيفي حمامات السباحة المنشآت الفندقية لايف جاكت اسعافات اولية

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