مع تزايد الاقبال.. أبرز الاشتراطات التى يجب توافرها بحمامات السباحة في المنشآت الفندقية

مع بداية الموسم الصيفي، يكثر تردد المواطنين على حمامات السباحة هروبا من ارتفاع درجات الحرارة ، و كوسيلة من وسائل الترفيه لعدم قدرة الكثير على الذهاب الى المدن الساحلية فتكون حمامات السياحة هي المنفذ أمامهم.

ونستعرض الاشتراطات التى يجب توافرها فى حمامات السياحة وخاصة المتواجدة داخل المنشآت الفندقية، وذلك وفقا لغرفة المنشآت الفندقية.

- الاشتراطات التي يجب توافرها في حمامات السباحة الموجودة بالمنشآت الفندقية