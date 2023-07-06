إشادات واسعة بأدوار محمد أنور فى "البعبع" و"مستر إكس"

استطاع الفنان محمد أنور، أن يحقق نجاحا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى بمشاركته في فيلمي “البعبع” مع النجم أمير كرارة، و“مستر إكس” مع الفنان أحمد فهمي، وخطف الأنظار بتقديمه شخصيتين مختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض رغم أن العملين ينتميان للأعمال السينمائية الكوميدية.

وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بأدوار الفنان محمد أنور خاصة بشخصية “سعادة” ضمن أحداث فيلم “البعبع” نظرًا لمجهوده الكبير بتقديم شخصية جديدة عن ما قدمه خلال مسيرته الفنية الماضية، حظى على إعجاب الجمهور من مختلف الفئات العمرية، وحرص مشاهدي الفيلم على الإشادة بتجديده لنفسه وحرصه على التغيير بمواقع التواصل الاجتماعي مما جعله يتصدر تريند فيس بوك.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

أما فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد أنور، أوس أوس، بيومى فؤاد،، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبد الوهاب.