وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يدشن سلسلة لقاءات حوارية

عقد اليوم، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، اجتماعاً تنسيقياً لانطلاق مبادرة "المواطن القدوة" وذلك بحضور الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمد أبو اليزيد نائب المنسق العام، وسمير مهنا الخبير الإعلامي وعضو الهيئة الاستشارية العليا.

تم عقد الاجتماع لتدشين مجموعة لقاءات حوارية تحت شعار "انت بداية الحكاية"، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال" ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

الجدير بالذكر أن انطلاق اللقاءات الحوارية للمرحلة الثانية ستتم خلال شهر يوليو 2023 بالمحافطات التالية القاهرة – الغربية - الجيزة – الإسماعيلية – الإسكندرية - دمياط – الفيوم – الدقهلية بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في الاقتصاد والتنمية.

وأكد وكيل وزارة الشباب أن اللقاءات تخللت اللقاءات بعض المحاضرات ومناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة من المشاركين في العديد من القضايا التي تواجه الدولة المصرية والتي تساهم في زيادة الأنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للأقتصاد القومي المصري وواضاف أن المقترحات تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض قيمة الفاتورة الاسترادية وتساهم في القضاء على البطالة والفقر وعلاوة على المساهمة في زيادة دخل الفرد والأسرة وتخفيض معدلات الجريمة بكل أشكالها والتي من الممكن أن تساهم في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل مما يساهم في تخفيض معدلات تأخر الزواج والطلاق وانخفاض معدلات الجريمة الأخلاقية والاجتماعية والجنائية والسياسية.

وأضاف أن المشارك سيحصل على شهادة معتمدة بالحضور من الوزارة والمؤسسة.