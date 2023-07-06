انتداب المحاسب هشام مهلل للإشراف على المراجعة والحوكمة بوزارة البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرار بانتداب المحاسب هشام مهلل للعمل بوزارة البترول والإشراف على المراجعة الداخلية و الحوكمة.

خطة الإصلاح الإداري للدولة

يأتي هذا التكليف في إطار سعي وزارة البترول لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة و التي ترتكز على " حوكمة المؤسسات " و ترسيخ ممارسات الإدارة الرشيدة بشركات القطاع

فيما نظم العاملون بشركة بتروتريد، احتفالية للاحتفاء بالمحاسب هشام مهلل، مساعد رئيس الشركة للمراجعة الداخلية بمناسبة انتدابه للعمل بوزارة البترول مشرفا على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية و الحوكمة ، حضر الاحتفال الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد و قيادات الشركة و عدد كبير من العاملين .

و خلال الحفل، قدم المحاسب هشام مهلل، الشكر لجميع الزملاء ولقيادات الشركة الحاليين والسابقين الذين عمل معهم واصفا زملائه و قادته بـ "شركاء النجاح"، كما أرجع الفضل في هذا النجاح لتعاون الزملاء و القيادات المستمر لإعلاء الصالح العام ، كما أكد مهلل على فخره و اعتزازه الشديد بالفترة التي قضاها في العمل بشركة بتروتريد و التي تمثل معظم سنوات مشواره الوظيفي الذي توج بهذا التكليف، كما عبر عن سعادته بالروح التي لمسها من جميع زملائه خلال حفل التكريم .

مسيرة “مهلل” المهنية

وقضى المحاسب هشام مهلل مسيرة مهنية طويلة في مجال " المراجعة الداخلية " بقطاع البترول، بدأها منذ حوالي 29 عاما و تحديدا في عام 94 بالشركة العامة للبترول مراجعا على المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية مثل أبيدكو و سمتار و جنوب رمضان ، و غرب بكر .

و في عام 2003 انتقل إلى شركة بتروتريد بإدارة المراجعة الداخلية و تدرج في الترقي حتى وصل في 2021 إلى درجة مساعد رئيس الشركة للمراجعة الداخلية و توكيد الجودة .

وخلال فترة إدارته للمراجعة الداخلية أسس " مهلل " إدارة " توكيد الجودة " والتي تهدف إلى تقييم صلاحية القواعد وقابليتها للتطبيق وتصحيحها وهو ما حقق التكامل بين هذا الدور ودور المراجعة الداخلية المتمثل في مراجعة تطبيق القواعد، و قد كان لإدارة توكيد الجودة بصمات واضحة على تطوير عمل العديد من إدارات الشركة، و هو ما أحدث تطورا في دور إدارة المراجعة الداخلية - حسب وصف " مهلل " – و نقلها من مفهوم الرقابة إلى دور دعم اتخاذ القرار، و ذلك من خلال تحليل البيانات و تصنيفها و طرق عرضها للمساعدة في اتخاذ القرار.