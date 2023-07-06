بعد فشل صفقة موليكا.. كولر يجدد طلبه لضم البرازيلى جوستافو سوزا

عاد مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب لفتح باب المفاوضات من جديد مع المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

كشف مصدر مسئول عن أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، تمسك بضم اللاعب البرازيلي لتدعيم هجوم الفريق بعد فشل صفقة الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بكشتاش التركي.

وأضاف المصدر أن سوزا يأتي في المرتبة الثانية التي حددها كولر لعلاج العقم التهديفي للفريق في الموسم المقبل وتحاول إدارة الأهلي حسم الأمور من الناحية المالية مع اللاعب وإدارة فريق جينوبك الكوري الجنوبي خاصة في ظل رغبة كولر في ضم الصفقة.

أشار المصدر إلى أن الأهلي حاول ضم جوستافو سوزا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن تعثرت المفاوضات في اللحظات الآخيرة بعد أزمة سافيو لاعب الفريق الذي أخطر مواطنه آنذاك بوجود أزمة في الدولارات.