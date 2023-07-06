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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تكشف أهمية الفيتامينات الذائبة فى الدهون

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن أهمية الفيتامينات الذائبة في الدهون، وهى فيتامينات تذوب فى الدهون ويحتاجها الإنسان بنسبة قليلة جدًا، ويمتصها الجسم بسهولة أكبر فى وجود الدهون الغذائية، ومنها؛ فيتامين د، فيتامين هـ، فيتامين ك، فيتامين أ.

وأشارت الهيئة إلى أن 90% من الفيتامينات الذائبة في الدهون تُخزن فى الكبد والباقى يتخزن فى الأنسجة الدهنية، لافتة إلى أن جسم الإنسان يتخلص من الزيادة من الفيتامينات.

وحذرت من الإفراط فى تناول الفيتامينات الذائبة في الدهون بدون استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية لمنع تراكم سموم، لكونها تسبب أضرارًا للجسم.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن فيتامين "أ" أو "A"، هام لصحة العين ويساعد فى رؤية الضوء الخافت، كما أنه يساعد على نمو العظام والأسنان، ويساعد على عمل الجهاز المناعى بشكل أفضل للدفاع ضد المرض والعدوى وبذلك يزيد من مناعة الجسم، بالإضافة إلى أنه يحافظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم.

وقالت إن فيتامين "ك" أو "K" هام لتخثر الدم مما يساعد على التئام الجروح، كما أن فيتامين "هـ" أو "E" يساعد على الحفاظ على صحة الجلد والعين ويقوى جهاز المناعة.
وأفادت بأن فيتامين "د" أو "D" يساعد فى الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وقالت إن الفيتامينات هى مواد مسئولة عن تطور ونمو وظائف خلايا الجسم الطبيعية، والتى يمكن أن يحصل عليها ضمن الوجبات الغذائية المختلفة، ومنها نوعان، الفيتامينات الذائبة في الماء، والذائبة في الدهون.

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الفيتامينات الذائبة في الدهون الدواء الدهون الغذائية فيتامين د فيتامين ه فيتامين ك فيتامين أ

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