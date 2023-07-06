خبير دولي: حجم التبادل التجاري المصري الإيطالي تخطى الـ7 مليارات دولار

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء إيطاليا والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، يعكس طبيعة العلاقات بين الدولتين، والطفرة الملحوظة في مستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترات الأخيرة.

العلاقات المصرية الإيطالية

وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث بلغ حجم هذا المعدل في العام الماضي 7 مليارات دولار، وهذه النسبة مرتفعة عن المعدلات السابقة بقدر 20 ٪.

العلاقات المصرية العالمية

وأضافت أن الدولة المصرية وإيطاليا يقعان على البحر المتوسط، ولهذا تعد إيطاليا بوابة مصر للاتحاد الأوروبي، بينما تعد مصر بوابة إيطاليا للقارة الإفريقية.

الجهود المصرية

وأشار إلى أن هناك تقدير إيطالي للجهد المصري المبذول في مجال مكافحة الإرهاب، والتغيرات المناخية، محاربة الهجرة الغير مشروعة.