خريطة مزارات السياحة الدينية للأقباط في القاهرة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم الرسل التي تنتهي يوم 12 من يوليو الجاري، بعد فترة استغرقت 37 يوما، وفي هذه الأثناء تستقبل الكنائس القبطية وفدا ايكاليا في إطار الاهتمام المصري بالسياحة الدينية في مصر.

وقالت جوليسيا بطرس، المرشدة السياحية، في تصريح خاص، إن مصر تمتلئ بالمزارات الكنسية الهامة التي يتوافد عليها السياح مثل كنائس مصر القديمة وعلى رأسها طاحونة البابا كيرلس السادس في زهراء مصر القديمة، وكنيسة السيدة العذراء المعروفة باسم الكنيسة الدمشرية، ودير ابي سيفين للراهبات القبطيات الارثوذكس، ودير مارجرجس بمصر القديمة للراهبات القبطيات الارثوذكس، ودير الامير تادرس بحارة الروم للراهبات القبطيات الارثوذكس ، وكنيسة السيدة العذراء المعروفة باسم المغيثة في حارة زويلة.

وكنيسة السيدة العذراء مقر دير السريان في وسط القاهرة وتحديدا حي الازبكية والمعروفة باسم الكنيسة العزباوية، وايضا الكنيسة المرقسية وهي كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى سابقا، وايضا الكاتدرائية الحالية حيث مزار القديس مارمرقس والبابا اثناسيوس والانبا رويس، وايضا كنائس مصر القديمة عموما مثل كنيسة مارجرجس وكنيسة قصرية الريحان وكنيسة القديسة بربارة وكنيسة القديسان سرجيوس وواخس والمعروفة باسم كنيسة ابي سرجة التي تحظى داخلها بوجود المغارة التي مر عليها المسيح والعائلة المقدسة والكنيسة المعلقة ودير مارجرجس البطريركي للروم الارثوذكس.

وكذلك كنيسة شجرة مريم بالمطرية، وكنيسة السيدة العذراء التي ظهرت بها في الزيتون، وايضا مقرات الاديرة الكائنة في حي وسط القاهرة، وكنيسة رابطة القدس التي حضرت 6 بطاركة.