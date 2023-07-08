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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. احتفالات في الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس بيوخا وبناين القسيسين

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس بيوخا وبناين القسيسين، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي (السنكسار) إن في مثل هذا اليوم تنيح القديسان المجاهدان بيوخا وبناين اذلي ورد اسمه في النسخة القديمة التي نشرها العلامة " تيابن " وذكر في كتاب الصادق الأمين " بنامون " وهو المرجح.

وكانا كاهنين على كنيسة تونة التي من أعمال تندا وكان أبوهما ناظرا على تلك الكنيسة وحدث أنه بينما كان القس بناين يقدس علي المذبح ، أن جاءه من يدعوه ليري أباه الذي يحتضر في تلك اللحظة. فأجابه قائلا: "لا أقدر أن أنزع عني لباس التقديس قبل الانتهاء وأن كان الرب يشاء سأبصره قبل وفاته وإلا فلتكن إرادة الله"، وهكذا طلبه أبوه ثلاث مرات وهو يجيب بهذا . ولما أكمل القداس وجد أن أباه قد تنيح وكانت أواني الكنيسة موضوعة في مكان لا يعرفه إلا هو فمضي القس بناين إلى برية شيهيت واجتمع بالقديس دانيال قمص البرية وهذا أرشده بالإلهام الإلهي إلى مكان الأواني فعاد وأخرجها . وسار هذان القديسان سيرة فاضلة كاملة حتى تنيحا بسلام.

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