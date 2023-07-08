اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل ببدء أبيب الشهر القبطي الحادي عشر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء الشهر الحادي عشر من شهورها القبطية وهو شهر أبيب، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي (السنكسار) إنه سمى بهذا السبب نسبة إلى الإله "ابيفى أو أبيب" وهو الثعبان الكبير الذى أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس، وذلك لانتقام حورس لأبيه أوزوريس أى النيل من عدوه التيفون اى التحاريق.

وقيل إنه ينسب إلى "هابى" إله الفرح، ومن الأمثال الشعبية التي تقال خلال الشهر: أبيب طباخ العنب والزبيب لنضج الفواكه فيه، ويقال أيضا إن كلت ملوخيه فى ابيب هات لبطنك طبيب، كما يشتهر ذلك الشهر بفاكهة التين فيقال تين ابيب.