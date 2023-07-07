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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. موارنة مصر يرتلون مناجاة القدّيس أنسيلموس

شيحان
شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول يوم الجمعة السادس من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من مناجاة كتبها القدّيس أنسيلموس وهو راهب وأسقف ومعلم بالكنيسة جاء بها: لا يمكنني أن أرى نورك: إنّه نور مشعّ جدًّا لا يستطيع نظري أن يتحمّله. ومع ذلك، فإنّ كلّ ما أراه، هو بفضل نورك، تمامًا كما ترى أعيننا الضعيفة كلّ ما تراه بفضل نور الشمس بدون أن تقوى على النظر إلى الشمس بحدّ ذاتها.

ويبقى عقلي عاجزًا أمام نورك؛ إنّه مشرق ومشعّ للغاية. تعجز عين نفسي عن تلقّيه، ولا تقوى حتّى على البقاء شاخصة إليه. يصاب نظري بالأذى من شعاع هذا النور، ويتجاوزه مداه. إنّه يضيع في وساعته ويهيم في عمقه.

أيّها النور السَّيديّ والذي لا يمكن الوصول إليه! أيّتها الحقيقة الكاملة والمباركة! كم أنت بعيد عنّي ولكنّني في الوقت نفسه قريب جدًّا منك! تكاد تغيب كليًّا عن نظري، بينما أنا كلّي تحت نظرك! يشعّ ملء حضورك أينما كان، وأنا لا أراك. من خلالك أتصرّف وأعيش. ومع ذلك، لا أستطيع أن أبلغك. أنت فيّ، أنت في محيطي، ومع ذلك، لا يمكنني أن أرمقك ولو بنظرة.

وفيما يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية كذلك، فاحتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، بعيد ختام صلوات شهر قلب يسوع الأقدس، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية.

تضمن الاحتفال صلاة مسبحة قلب يسوع، وتلاوة طلبة قلب يسوع، بالإضافة إلى التطواف الاحتفالي، بأيقونة قلب يسوع، وزياح الأيقونة.

جدير بالذكر أن اليوم شهد أيضًا الاحتفال، بذكرى السيامة الكهنوتية للأب بولس جرس.

الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران جورج شيحان المطران چورج شيحان

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