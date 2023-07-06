التفاصيل الكاملة لمهرجان "العلمين".. نقلة فى عالم الترفيه عبر أنشطة مختلفة

تنطلق، يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو، فعاليات أكبر حدث ترفيهي في المنطقة العربية من خلال "مهرجان العلمين" بمدينة العلمين الجديدة، الذي يعد نقلة ترفيهية في المنطقة، حيث يضم عددًا من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم المنطقة العربية في كل المجالات.

مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يعقد المهرجان في الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 26 أغسطس المقبل، ويضم 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي مثل "عرض الأزياء العالمية"، حيث يقام عرض يتواجد فيه أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، والنجوم العالميين، كما ستقام خلال فعاليات المهرجان بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إقامة بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية.

مهرجان العلمين يسعى لضم أكبر شريحة من الجمهور والمسابقات المختلفة والمناسبة للكثير من الشرائح، ومن المقرر أن تقام خلال فعاليات المهرجان الدولية، عروض للطائرات وبطولة للتجديف، وسباق للسيارات، تحدي جيت سكي وموكب الفراعنة للسيارات الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

وشكلت إدارة المهرجان مجلسًا لأمناء جائزة العلمين، ويضم المجلس عددًا من المتخصصين في المجالات الفنية والرياضية وغيرها لمنح جوائز لأفضل المسابقات والعروض وغيرها من المشاركين في المهرجان، ويشارك في المجلس كل من النجمة يسرا، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس النقابات الفنية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمطرب مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، والسيناريست محمد عبدالخالق وعماد متعب وحازم إمام، وحسن المستكاوي ناقد رياضي، ومحمد رشوان بطل مصر، والدكتور كمال درويش، والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي وآخرين.

وعلم الدستور أن التجهيزات أصبحت كاملة بنسبة 100%، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح يوم الخميس القادم مفاجآت من العيار الثقيل على أن تمتد الفعاليات والاحتفالات حتى حفل الختام وتوزيع الجوائز في أكبر فعالية فنية.