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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرقة "المرعشلى" السورية ضيفة برنامج مدد على "الحياة" غدًا

فرقة المرعشلي
فرقة المرعشلي

يستضيف الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أعضاء فرقة "المرعشلي" السورية للإنشاد الدينى، في برنامجه "مدد"، وذلك غدا الجمعة 7 يوليو، فى تمام الساعة 3 عصرا، على شاشة قناة الحياة.

وتقدم الفرقة خلال اللقاء عددا كبيرا من الأناشيد والابتهالات الدينية، منها: «الأولياء لهم جاه ومنزلة»، «بحبك وبريدك يا جد الحسنين»، «سيدنا النبى يا جماله»، «النبى بدر التمام»، «ما زال نبينا فينا وبسنته يهدينا»، «دع هوى الأغيار واسمع قولنا»، «مدد يا سيدة يا أم البشاير»، «أشكو غرامى يا نور الوجود»، «لرسول الله المولى معجزة»، وغيرها من الأناشيد. 

وتتحدث الفرقة خلال اللقاء عن بدايات تأسيسها على يد عبدالقادر المرعشلى في سوريا عام 1982، وأنشودة «نور العين» التى كانت بداية تعرف الجمهور بهم، وسر عشقهم لمصر وللمصريين.

بالإضافة إلى حديثهم عن مشاركتهم فى مهرجانات دولية وعالمية، مثل «سماع» للإنشاد الديني، إلى جانب الصعوبات التى واجهتهم فى مشوارهم. 

يذكر أن برنامج «مدد» تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويعرض فى تمام الثالثة عصرا كل جمعة، والإعادة السبت 12 ظهرا، على شاشة قناة الحياة.

الأناشيد والابتهالات الدينية الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الابتهالات الدينية الحسن الجمع الجمعة الح

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