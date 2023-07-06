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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وجورجيا ميلوني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخيًا بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل في هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلاً عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، فضلًا عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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