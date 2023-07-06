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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

هبوط حاد للبورصة
هبوط حاد للبورصة

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات منخفضة بشكل كبير، خلال تعاملات الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى، حيث شهدت الأسهم عمليات بيع هستيرية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار الأجنبية. 

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حوالي 17 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى تريليون و132 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 1.6%، بما يعادل 278 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17102.3 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66%، بما يعادل 95 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة. وهبط كذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29%، ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وتم تداول 999.48 مليون ورقة مالية بقيمة تزيد على 1.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 73.6 ألف صفقة بيع وشراء.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات أسبوع عيد الأضحى عمليات بيع هيستيرية انتابت شرائح مختلفة من المتعاملين المتعاملين الافراد المصريين عمليات بيع عشوائية المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و العربية و المستثمرين الافراد العرب و الأجانب

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