البورصة تخسر 17 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات منخفضة بشكل كبير، خلال تعاملات الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى، حيث شهدت الأسهم عمليات بيع هستيرية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حوالي 17 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى تريليون و132 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 1.6%، بما يعادل 278 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17102.3 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.66%، بما يعادل 95 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة. وهبط كذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29%، ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وتم تداول 999.48 مليون ورقة مالية بقيمة تزيد على 1.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 73.6 ألف صفقة بيع وشراء.