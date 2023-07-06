جاءت من أوكرانيا.. تفاصيل القبض على خلية إرهابية في ألمانيا

كشف جمال قارصلي، الباحث السياسي وعضو البرلمان الألماني السابق، تفاصيل القبض على خلية كانت تُخطط لتنفيذ عملية إرهابية في ألمانيا.

وقال قارصلي خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن ما قامت به قوات الشرطة الألمانية هي عملية وقائية، حيث تراقب أعمال المنظمات الإرهابية التي تأتي من كثير من الدول على هيئة لاجئين أو غيره.

وأضاف الباحث السياسي أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على 7 أشخاص، وسيتم تقديمهم إلى المحكمة الفيدرالية العليا لأخذ قرار بتوقيفهم.

وتابع: "أيضًا تم توقيف شخصين في هولندا، وكما نعرف أن تنظيم داعش هو تنظيم عابر للحدود يريد تنفيذ عمليات إرهابية في عدة دول".

واستكمل: "التنظيمات مثل داعش أو فاجنر تؤجر أسلحتها لمن يدفع لها" موضحًا أن الخلية الإرهابية جاءت من أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا على عدم الاستقرار في أوروبا.

وأردف: "بوتين موّل اليمين المتطرف بحوالي 180 مليون يورو من أجل عدم استقرار أوروبا".