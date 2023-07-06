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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة بالتعامل مع حادث انهيار عقار حي الجمرك

انهيار عقار بالجمرك
انهيار عقار بالجمرك

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية فور ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم بنطاق حي الجمرك، بالتواجد فورا بمكان حادث انهيار العقار الكائن في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضي ودور أول علوي، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

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الإسكندرية الأجهزة والجهات التنفيذية ادارة الازمات والكوارث الحماية المدنية انهيار عقار قديم

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