جمال عبد الحميد: أسامة أنور عكاشة من أهم أسماء الكتاب بتاريخ مصر

أكد المخرج جمال عبد الحميد عبر برنامج " بحب الإذاعة" على "نغم اف ام" قبل قليل، أن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة قدم أهم الأعمال الفنية في تاريخ الدراما المصرية، مشيرا إلى أن " عكاشة" من أهم أسماء الكتاب في تاريخ مصر، ولابد أن نشكره في التاريخ المصري.

وأضاف عبد الحميد أن أعمال أنور عكاشة كلما شاهدتها تشعر بأنها جديدة وأنك تشاهدها لأول مرة، وتابع" اعتقد لو كان لسه عايش كان هيعمل حاجة عن ثورة 30 يونيو".

وكشف عبد الحميد خلال البرنامج الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الكاتب أسامة أنور عكاشة كان مرتبطاً بأصدقائه ودائما ما يدعوهم إلى منزله في الجيزة والإسكندرية ومنهم فاروق الفيشاوي ونبيل الحلفاوي ومحمود الجندي، مضيفاً بأن عكاشة في إحدى السهرات قرأ لنا كتاب بعنوان "القانون وسيادته"، وقدمها بعد ذلك كعرض مسرحي.

وأفاد بأن الكاتب أسامة أنور عكاشة كان مهتم بأدق التفاصيل خلال مسلسل "أرابيسك" الذي جمعهما سوياً، كما طلب منه كتابة جميع التعليقات للعاملين في ورش الأرابيسك لاهتمامه بالتفاصيل، مؤكدا بأن أول عمل درامي قدمه كانت سهرة تلفزيونية "تحت الملاحظة" بتأليف أسامة أنور عكاشة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت قناة "الوثائقية" أمس الأربعاء، عرضها الجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة، في شهر يوليو الجاري، وهو الفيلم الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.