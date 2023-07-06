علّق النجم السلوفاكي ميلان سكرينيار، على انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، في الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده.

ووّقع المدافع السلوفاكي، صاحب الـ28 عامًا، على عقد مع باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

أول تعليق من سكرينيار بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان

ونشر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي، تصريحات سكرينيار، قائلًا: "باريس سان جيرمان فريق كبير وقوي، إنه أحد أفضل أندية العالم في الوقت الحالي".

وتابع: "أشعر بسعادة وفخر كبيرين بعد انضمامي إلى هذا الفريق، واللعب بجوار نجوم الكرة".

وعن سبب اختياره لفريق باريس سان جيرمان، قال سكرينيار: "لقد كان الأمر بسيطًا، فعندما يهتم بك فريق كبير مثل بي إس جي فإن القرار يكون سريعًا ومحسومًا".

وأوضح: "عندما علمت باهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معي، وأن لدي فرصة حقيقية للمشاركة في هذا الفريق، فإنني حسمت الأمر في ثانية دون تفكير".

وتابع:"أعلم حجم الضغوط والتحديات التي تنتظرني هنا في باريس سان جيرمان، ولكنني جاهزًا ومتحمسًا".

وبسؤاله عن ابتعاده عن الملاعب خلال الفترة الماضية، أجاب سكرينيار: "نعم لقد كانت فترة صعبة للغاية، كانت إصابة قوية في الظهر، وأبعدتني عن الملاعب خلال الأشهر الماضية".

وواصل:"ولكنني أتدرب يوميًا وأصبحت أفضل الآن، وأشعر أنني جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة".

واختتم سكرينيار تصريحاته:"آمل أن أقدم أفضل ما لدي وأساعد زملائي الجدد في باريس سان جيرمان".

ويُعد ميلان سكرينيار أولى صفقات باريس سان جيرمان خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعيين الإسباني لويس إنريكي، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لنظيره كريستوف جالتييه الذي أُقيل من منصبه بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

يذكر أن ميلان سكرينيار قد شارك في 246 مباراة مع إنتر ميلان في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك ميلان سكرينيار مع منتخب بلاده سلوفاكيا في 58 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف.