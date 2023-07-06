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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد فيلم الوثائقية.. عفاف شعيب: أسامة أنور عكاشة الأسطورة الحقيقية للدراما المصرية

أسامة أنور
أسامة أنور

أكدت الفنانة عفاف شعيب، أن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كان كاتبًا متميزًا ومثقفًا ومفكرًا يتميز برؤية المستقبلية، وقالت: "مهما قولت في أسامة أنور عكاشة مش هديله حقه".

وكشفت خلال حديثها ببرنامج "بحب الإذاعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، على إذاعة "نغم إف إم" اليوم، أن أسامة أنور عكاشة، نجح في تقديم دراما متميزة، مشيرة إلى أن مسلسل "الشهد والدموع" لم يمس الشعب المصري فقط، بل امتد لشعوب الدول العربية أيضًا. 

وأضافت أن كل أفراد العمل الفني أحبوا أدوارهم وكل ممثل كان منسجمًا في تجسيد الشخصية التي يقدمها، مؤكدة أنها استفادت من الصدق في الحوار من خلال عملها مع أسامة أنور عكاشة، خاصة أنها تأثرت نفسيًا بعمق الشخصيات التي يكتبها "عكاشة" و تجسيدها لشخصية "زينب" في مسلسل "الشهد والدموع".  

وقالت شعيب، إن مسلسل " الشهد والدموع" نجح في إبراز حياة البيوت المصرية، وأن الكاتب أسامة أنور عكاشة، كان يربط الأحداث بطريقة شيقة، حيث عرض الهوية المصرية بشكل مميز من خلال المسلسل.  

وأكدت أن الراحل أسامة أنور عكاشة، كان يرمز في شخصية "زينب" التي جسدتها، إلى مصر التي تحملت كل المصاعب، وقالت: "أسامة أنور عكاشة هو الأسطورة الحقيقية للدراما المصرية".

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