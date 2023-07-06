توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأولى بالرعاية في سوهاج

قال المهندس محمدد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن المشاركة المجتمعية نجحت فى توصيل 2667 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال النصف الأول من العام الجاري من خلال 18 جمعية خيرية وأهلية.

وأضاف عبدالغفار، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تنطبق على الحالات المستفيدة والتي منها لا يزيد قطر الوصلة عن واحد بوصة وعدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقار وألا تزيد مساحة العقار عن 150 مترا وبحد أقصى دور أرضى ودور علوى مع عدم قبول الحالات التي تمتلك أكثر من منزل واحد.

وأوضح عبد السلام البكري، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، إنه تم توصيل 1925 وصلة مياه بمركز سوهاج، و141 وصلة بمركز إخميم، و97 وصلة بمركز المراغة، و100 وصلة مياه بمركز جهينة، و152 وصلة بمركز طهطا، هذا بالإضافة إلى 60 وصلة بمركز المنشاة، و55 وصلة بمركز دار السلام، و122 وصلة بساقلتة، و15 وصلة بمركز طما.