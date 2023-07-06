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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يُعلن ضم سكرينيار في أولى صفقاته الصيفية

ميلان سكرينيار
ميلان سكرينيار

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع النجم السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.      

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع ميلان سكرينيار في أولى صفقاته الصيفية

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله تعاقده مع ميلان سكرينيار، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

وأكد نادي باريس سان جيرمان في بيانه، أن ميلان سكرينيار سيوّقع على عقد لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

 ويُعد ميلان سكرينيار أولى صفقات باريس سان جيرمان خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعيين مدير فني جديد.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن، أمس الأربعاء، تعيين الإسباني لويس إنريكي، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول بعقد مدة موسمين.

وجاء لويس إنريكي مديرًا فنيًا لفريق باريس سان جيرمان، خلفًا لنظيره كريستوف جالتييه الذي أُقيل من منصبه بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

يذكر أن ميلان سكرينيار قد شارك في 246 مباراة مع إنتر ميلان، في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك ميلان سكرينيار مع منتخب بلاده سلوفاكيا في 58 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

ميلان سكرينيار سكرينيار باريس سان جيرمان انتر ميلان الميركاتو الصيفي لويس انريكي

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