"مياه أسيوط" تُطلق مبادرة "كلنا معاك" للتواصل مع ذوي الهمم بلغة الإشارة

اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد مبادرة "كلنا معاك" لاستقبال شكاوى العملاء من ذوى الهمم غير القادرين على اجراء مكالمة صوتية للتواصل مع الخط الساخن 125 الخاص باستقبال الشكاوى من المواطنين بمختلف طبائعهم وسماتهم.



أكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه انطلاقاً من اهتمام الدولة وعناية القيادات السياسية وتودجيهاتهم لذوى الهمم كان لزاماً أن يكون هدف الشركة هو تحقيق إستراتيجية الدولة، مضيفا أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم ذوى قدرات خاصه تشارك الشركة في تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم الذي يمكنهم من التواصل مع أبناء الشركة والتعبير عن احتياجاتهم.



وأوضح الشرقاوي، أن مبادرة (كلنا معاك) جاءت كفكرة لتمكين ذوى الهمم من التواصل مع مختلف قنوات التواصل عن طريق خاصية الفيديو ليتمكن من شرح شكواه عن طريق لغة الإشارة.



هذا وكانت قد عقدت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعا لمناقشة إنجازات المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصرى لتعزيز الأداء الخدمى بعدد (7) مراكز بمحافظة أسيوط توجه العمل فيها لعدد 149 قرية ريفية شملت تلك التوجهات عمل توسعات وإنشاء بعدد 6 محطات مرشحة، وإعادة تأهيل لعدد (7) محطات قائمة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 535 كم، وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة اسفل خطة الرصف بطول 250كم ، وشراء 245 جهاز قياس، وتنفيذ 202 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، ومد وتدعيم 45 كم شبكات صرف صحي للمناطق المحرومة، وإنشاء عدد (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز ، ودق عدد 27 بئر ارتوازي ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري والتي خصصت 2.7 مليار جنيها لمحافظة أسيوط.



وأوضح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن المبادرة نجح فى إحراز تقدم كبير على مستوى كافة المراكز الجارى العمل بها، محفزا أبناء الشركة القائمين على العمل بضرورة دفع عجلة العمل لإنجاز الأعمال المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية دون ادخار أي جهد لتذليل كافة العقبات التي تحول دون الارتقاء بالمستوى الخدمي وتحقق الاستفادة المرجوة.