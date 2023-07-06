متى تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء 2023؟

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس 2023، لبدء صوم السيدة العذراء مريم ويستمر حتى 22 أغسطس 2023.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي إلى جانب النهضات الروحية التي تخص العذراء مريم.

ومن أشهر الأديرة التي يتوافد عليها الاقباط خلال فترة صوم العذراء دير درنكة، ودير المحرق بأسيوط.

- مكانة العذراء في الكنيسة

ويقول أشرف أيوب، الباحث الكنسي في مقاله له عن «صوم العذراء»، يحتفل الأقباط بصوم القديسة العذراء مريم لخمسة عشر يوما يبدأ فى السابع وينتهى فى 22 أغسطس.

وتابع، تؤمن الكنيسة القبطية بشفاعة القديسين وتسمى الأقباط بأسمائهم، وتخصص أعيادا وتذكارات لمدحهم، وتوضع أيقوناتهم فى الكنائس تخليدا لدورهم وتضحياتهم لبناء المسيحية، بشفاعة القديسة العذراء مريم، كونها حملت السيد المسيح بعذرية، وظلت عذراء بعد الميلاد، وبعد وفاتها انتقل جسدها إلى السماء مباشرة، لذا تخصص الكنيسة القبطية صلوات للعذراء وتضع أيقوناتها فى الكنائس، وهناك تراتيل خاصة بمدحها، وكيهك من الشهور القبطية المخصصة لتكريم ومدح العذراء، وتؤمن الكنيسة القبطية بظهور العذراء على أرض مصر.

وأوضح أن صيام العذراء من الدرجة الثانية لكنه يحتل مكانة عظيمة لدى الأقباط، وهو الوحيد الذى فرضه الشعب على الكنيسة لفرط حبه لها، وكان خاصا بالعذارى والراهبات.

واستكمل ويذكر ابن العسال فى عام (1260م) فى كتابه «المجموع الصفوى»، صوم السيدة العذراء أكثر ما يصومه المتنسكون والراهبات وأوله أول مسرى، وعيد السيدة فصحه» وبحلول القرن الرابع عشر الميلادي شاع هذا الصوم بين الناس كلهم، مضيفًا ومع إنه خمسة عشر يوما فإن البعض ينذر أسبوع صيام قبله ليكون 21 يوما، ويجوز فيه أكل السمك لكن البعض يمتنع عنه، ويصومه البعض بالخبز والملح.

وتابع، وقد شهدت مصر أكثر من مرة ظهور العذراء علي قباب كنائسها، وأشهرها في كنيستها بالزيتون عام 1968، وكان أول من رآها أحد العمال المسلمين، وما لبث أن تدافع المصريون لرؤية هذا الظهور العجيب، وتجلت فيه بصورة نورانية عظيمة وهي تبارك مصر كلها، وصاحب ظهورها حمام أبيض نوراني مختلف الأحجام.