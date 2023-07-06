وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسيوط معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية ومجمعات الخدمات الحكومية ومياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بقرى "حياة كريمة".

ويأتي تنفيذ تلك المشروعات لإحداث تطوير شامل في قطاع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، حيث يبلغ عدد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة بأسيوط 7 مراكز بإجمالي 149 قرية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في محافظات وقرى صعيد مصر والتي ظلت لسنوات محرومة من الخدمات الأساسية وغالبية الخدمات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يحرص باستمرار على متابعة مشروعات "حياة كريمة" على أرض الواقع وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية في عدد من محافظات الصعيد بالمنيا وسوهاج وغيرها من محافظات الوجه البحري للتعرف بصورة مباشرة من المواطنين حول رأيهم في المشروعات المنفذة في المبادرة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية.

كما حرص وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسيوط ضمن مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بعدد من مراكز المحافظة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة تصل إلى حوالى 385 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن محافظة أسيوط ضمن محافظات الصعيد التي سينفذ فيها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع محافظة المنيا إلى جانب محافظتيّ سوهاج وقنا، حيث تهدف تلك المشروعات التي سيتم تنفيذها في أسيوط تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة وتوفير فرص عمل محلية مستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية.

كما شهد الاجتماع التطرق إلى المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023 - 2024 والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم.

وخلال اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية، مع محافظ أسيوط، الاستعدادات الجارية بالمحافظة لإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتباره ثروة قومية في ظل الظروف الدولية الراهنة التي يمر بها العالم.

ووجّه وزير التنمية المحلية، بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.