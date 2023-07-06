روسيا تدعو فرنسا للكشف عن ملابسات مقتل مراهق فى باريس

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السلطات الفرنسية إلى الكشف فورًا عن ظروف قتل شاب قاصر في نانتير بضواحي باريس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المذنبين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية اليوم الخميس: "ندعو السلطات (الفرنسية) إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل التي أثارت فرنسا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجناة".

وفي وقتٍ سابق، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن أعمال الشغب في فرنسا كلفت الشركات بالفعل خسائر تجاوزت المليار دولار، وفرنسا متورطة في حلقة لا نهاية لها على ما يبدو من الاضطرابات المدنية تحت قيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت الشبكة أنه بعد أسابيع فقط من تلاشي الاحتجاجات والإضرابات الهائلة بشأن إصلاحات المعاشات التقاعدية في فرنسا أخيرًا، تكافح الشركات في البلاد لمواجهة تداعيات أسبوع من أعمال الشغب.

ذكر التقرير أن أعمال الشغب التي اندلعت بعد إطلاق النار على مراهق على يد ضابط شرطة الثلاثاء الماضي، تسببت في خسائر تجاوزت مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وفقًا لاتحاد الأعمال الفرنسي.