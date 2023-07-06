ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات نظافة لرفع كفاءة الشوارع بالجيزة

محافظة الجيزة تشن
محافظة الجيزة تشن حملات بشارع فيصل

شنت محافظة الجيزة، حملات نظافة مكبرة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لرفع كفاءة النظافة بالشوارع وصيانة المسطحات الخضراء

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع أحياء الطالبية والعمرانية والهرم في شن حملات مكبرة شملت شارع الملك فيصل بالكامل لاستعادة الشكل الحضاري للطريق.

وشهدت الحملات تجريد وكنس شامل بالمعدات الآلية وفرق النظافة للشارع بالكامل ورفع كل المخلفات وتحسين حالة النظافة بالجزر الوسطى للطريق وقد بلغ إجمالي ما تم رفعه علي مدار الحملة حوالي ٢٥ طن مخلفات وأتربة. 

كما ضمت الجهود رفع صناديق القمامة المتهالكة والمتواجدة بعددٍ من القطاعات واستبدالها بحاويات ثابتة. 

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي تضمنت المرور على المحلات الكائنة على جانبي الشارع بالكامل والتشديد عليهم بضرورة وضع صناديق القمامة الخاصة بكل محل أمامه لضمان عدم إلقاء المخلفات بالطريق العام مع تخصيص سيارات تابعة لهيئة النظافة للمرور علي تلك المحال لرفع الصناديق وتفريغها دوريًا للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة بالتنبيه على شركات النظافة العاملة بقطاعات شارع الملك فيصل بالمرور الدوري بالمركبات الخاصة بهم ورفع المخلفات من الجزر الوسطى علي مدار اليوم، والتنبيه على حراس العقارات بعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام. 

كما تابع محافظ الجيزة، جهود حملات أحياء الهرم والطالبية العمرانية وبولاق الدكرور بالتفتيش على رخص المحلات بشارع الملك فيصل والتشديد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات أو إشغالات بالطريق العام لعدم التأثير على الحركة المرورية خاصة وأن شارع فيصل يعد من أكبر المحاور الطولية بمحافظة الجيزة.

IMG-20230706-WA0009
IMG-20230706-WA0009
IMG-20230706-WA0010
IMG-20230706-WA0010
IMG-20230706-WA0007
IMG-20230706-WA0007
IMG-20230706-WA0008
IMG-20230706-WA0008
IMG-20230706-WA0006
IMG-20230706-WA0006
IMG-20230706-WA0005
IMG-20230706-WA0005
شارع فيصل حملات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

الذهب يواصل نزيف الخسائر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة الأهلى

شركة تركية تعتزم تدشين 3 مشروعات فى مصر باستثمارات مباشرة 210 ملايين دولار

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا