حملات نظافة لرفع كفاءة الشوارع بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، حملات نظافة مكبرة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لرفع كفاءة النظافة بالشوارع وصيانة المسطحات الخضراء.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع أحياء الطالبية والعمرانية والهرم في شن حملات مكبرة شملت شارع الملك فيصل بالكامل لاستعادة الشكل الحضاري للطريق.

وشهدت الحملات تجريد وكنس شامل بالمعدات الآلية وفرق النظافة للشارع بالكامل ورفع كل المخلفات وتحسين حالة النظافة بالجزر الوسطى للطريق وقد بلغ إجمالي ما تم رفعه علي مدار الحملة حوالي ٢٥ طن مخلفات وأتربة.

كما ضمت الجهود رفع صناديق القمامة المتهالكة والمتواجدة بعددٍ من القطاعات واستبدالها بحاويات ثابتة.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي تضمنت المرور على المحلات الكائنة على جانبي الشارع بالكامل والتشديد عليهم بضرورة وضع صناديق القمامة الخاصة بكل محل أمامه لضمان عدم إلقاء المخلفات بالطريق العام مع تخصيص سيارات تابعة لهيئة النظافة للمرور علي تلك المحال لرفع الصناديق وتفريغها دوريًا للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق.

وشدد المحافظ على هيئة النظافة بالتنبيه على شركات النظافة العاملة بقطاعات شارع الملك فيصل بالمرور الدوري بالمركبات الخاصة بهم ورفع المخلفات من الجزر الوسطى علي مدار اليوم، والتنبيه على حراس العقارات بعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام.

كما تابع محافظ الجيزة، جهود حملات أحياء الهرم والطالبية العمرانية وبولاق الدكرور بالتفتيش على رخص المحلات بشارع الملك فيصل والتشديد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات أو إشغالات بالطريق العام لعدم التأثير على الحركة المرورية خاصة وأن شارع فيصل يعد من أكبر المحاور الطولية بمحافظة الجيزة.

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