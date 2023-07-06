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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين يجمعان زيوت السيارات لإعادة بيعها في الأميرية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لتجميعهما زيوت السيارات، وإعادة بيعها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة بالأميرية. 

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن (1500 لتر "مقلدين مجهولين المصدر") وكذا ضبط مبلغ مالى.

وبمواجهتهما قررا بأنهما يقومان بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدوياً، فى جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة زيوت السيارات الأميرية مباحث قسم شرطة الأميرية

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