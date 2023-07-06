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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ديفيد لبيب.. قاض مصرى بالمحكمة العليا فى نيوجيرسى

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تهنئتها للقاضي المصري ديفيد لبيب، لتعيينه قاضيًا للاستئناف في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ليصبح بذلك أول مصري يتبوأ هذا المنصب الرفيع، وهي المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لاختيار قاضٍ مصري لهذا المنصب؛ حيث اختاره كونجرس ولاية نيوجيرسي قاضي استئناف.

وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة سها جندي بنجاحات المصريين بالخارج، مؤكدة أن لدينا نخبة متميزة من المصريين حول العالم، حريصين على رفع اسم مصر في مختلف المحافل، مشيرة إلى أن كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد القوى الناعمة لمصر.

وبعثت وزيرة الهجرة بتهنئتها للقاضي "ديفيد لبيب" وعائلته وروابط المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المصريين بالخارج قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات في جميع المجالات.

ديفيد لبيب عمل لسنوات في منصب "المدعي العام لولاية نيوجيرسي الأمريكية"، وعمل قبلها لسنوات أخرى محاميًا جنائيًا، ‏ويعتبر القاضي ديفيد هو ثاني مصري يتم تعيينه قاضيًا، بعد "شيري ميخائيل" ابنة القمص ميخائيل إدوارد في كليفلاند، والتي تعمل في المحكمة العليا في ولاية أوهايو.

تخرج لبيب فى Cardozo School of Law، عام 2007، واحترف المحاماة على مدار أكثر من 16 عامًا، حتى تعيينه قاضيًا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة ديفيد لبيب ولاية نيوجرسي المصريين بالخارج وزيرة الهجرة قاضي مصري

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