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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافر جميع الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية بحملة "100 يوم صحة"

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توافر الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية بالوحدات الصحية والقوافل الطبية المشاركة في حملة "100 يوم صحة"، بالإضافة إلى توافر مخزون من الأدوية لضمان انتظام عمل الحملة.

وأعلن عبدالغفار عن اعتزام الوزارة وضع خطة محكمة للمتابعة الطبية المستمرة للمواطنين المنتفعين من حملة "100 يوم صحة"، وفقًا لقاعدة بيانات مركزية، مشيرًا إلى استمرار التكثيف من الخدمات الطبية العلاجية والوقائية، بعد الانتهاء من ١٠٠ يوم للحملة.

وأشار إلى تكثيف حملات التوعية بحملة "100 يوم صحة"، وكذلك تكثيف الأنشطة والحملات والندوات التوعية بجميع الأماكن المُنفذ بها الحملة، مؤكدًا أهميتها في رفع الوعي الصحي الشامل لدى الأسرة المصرية، بما يؤثر إيجابيًا في رفع الوعي والمناعة الصحية للمجتمع بالكامل.

وحول إنجازات حملة "100 يوم صحة"، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة قدمت 4 ملايين و128 ألفًا و910 خدمات طبية بكل محافظات الجمهورية، منذ إطلاقها في يوم 25 يونيو الماضي، وحتى الأربعاء 5 يوليو.

ودعا "عبدالغفار" جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

الصحة الخدمات المستلزمات الأدوات الطبية حملة 100 يوم صحة تكثيف حملات التوعية الوعي الصحي الشامل

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