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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الصناعة الإماراتى: الحد من الانبعاثات "تحدى القرن"

وزير الصناعة الإماراتي
وزير الصناعة الإماراتي

قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن التحدي الحاسم لهذا القرن هو الحد بشكل كبير من الانبعاثات، مع الحفاظ على تنمية مستدامة قوية، ومن الضروري تخصيص سيولة على نطاق واسع لحلول الطاقة النظيفة.

وتابع الجابر، في مؤتمر «أوبك» الدولي المنعقد في فيينا، أن قطاع النفط والغاز يحتاج إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050 أو قبله، لافتًا إلى أن الالتزام على مستوى القطاع للوصول إلى انبعاثات قريبة من الصفر من الميثان بحلول 2030 يحتاج إلى تسريع الوتيرة.

وقال إن «التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه، إنه في الواقع ضروري، لكنه لا يمكن أن يكون غير مسئول».

البترول والثروة المعدنية الانبعاثات الصفري الغاز النفط والغاز تطوير قطاع التعدين حلول الطاقة

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