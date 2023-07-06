مصرع شاب يعبر الطريق الدائرى فى السلام

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة في أثناء عبور الطريق الدائري بمنطقة السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة السلام أول إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أن سبب الوفاة الإصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى تهشم بالجمجمة ونزيف خارجي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من خلال التحريات أنه أثناء عبور الشاب المتوفى الطريق صدمته سيارة مسرعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.