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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء الأمور أمام اللجان: "سايبين شغلنا عشان نطمن على ولادنا"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

دقائق  تفصل الطلاب وأولياء الأمور عن خروج أبناءهم وبناتهم من لجان الثانوية العامة بعد أدائهم امتحان اللغة الأجنبية الأولى "لإنجليزية"، اليوم الخميس.

وقال حسن مرعي، أحد أولياء الأمور الذي يقف خارج اللجنة، بالتحديد أمام المدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، لـ "الدستور": "والله سايب شغلي وجاي عشان استقبل ابني لما يخرج واطمن عليه واطمنه حتي لو عمل إيه، المهم هو وصحته، وانا واثق أنه عمل اللي عليه للآخر وكان بيذاكر ومجتهد".

- "ابني عنده السكر وباجي معاه عشان خايفة عليه من الزعل"

وفي السياق ذاته، قالت إيمان السيد، إحدى أولياء الأمور التي تقف أمام المدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بمنطقة شبرا، لـ "الدستور" قائلًة: "ابني عنده السكر وعشان كده باجي معاه لأني خايفه عليه من أي زعل أو أي موقف يتعرض له بسبب الامتحانات، خاصة بعد اللي حصل في امتحانات الكيمياء خايفة عليه يحصله حاجة من وقتها، وبحاول طول الوقت اصبره بأننا راضيين بقضاء ربنا".

وتابعت: "احنا صرفنا دم قلبنا عليه في الثانوية العامة، كانت بتوصل في بعض الأحيان أن أبوه يستلف عشان هو عايز دروس معينة، ومش معانا فلوس خاصة أن معاه أخته في تانية ثانوي عام أيضا".

وفي سياق متصل، روت أم إبراهيم، هي وزوجها أنهم جاءا برفقة نجلهما في محاولة منهما للسيطرة على التوتر الذي انتابه بمجرد الاستيقاظ بسبب خوفه من القصة التي يدرسونها بجانب الترجمة، متابعين في تصريحات لـ "الدستور": "مع أن ابننا شاطر جدًا ووصلت أنه كان بياخد كورسات انجليزي خلال فترة الدراسة عشان يحسن اللغة، وخد كورس في الجامعة الأمريكية، وربنا ما يخيب املنا فيه".

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