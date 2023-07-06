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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور بالغربية: "بنحاول نطمن أولادنا بمبدأ نعدي الامتحان ونشوف اللي بعده"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

استقبلت لجان محافظة الغربية، اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة وذلك لأداء الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الاولي.

وقالت عبير عطية، ولية أمر الطالبة نهي، طالبة الثانوية الشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد مختار كامل، أن الامتحانات السابقة خاصة التاريخ والجغرافيا، ادخلتهم في حالة من القلق والترقب وأنها وابنتها اصبحوا يتعاملون بمبدأ نعدي مادة مادة، قائلة "نعدي بس الإنجليزي وبعدين نشوف".

وأشارت إلي أن ابنتها طالبة بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، ورغم ذلك مرعوبين من الإنجليزي ومدي صعوبته، وهل سيقوم واضع الامتحان بالرأفة بنا ام سيكون مثل السابق ويُضيع حلم الأبناء وأولياء الأمور".

فيما قالت زهراء محمد، والدة الطالبة هند علي، أن الإنجليزي بالنسبة لأبنتها هو اسهل المواد الذي لا تخاف منه طوال مراحل الدراسة، إلا اليوم، فدخلت في مرحلة من القلق والتوتر وحاولت التخفيف عنها ورافقتها إلي اللجنة، وافترشت الرصيف في انتظارها وعلى أمل أن أكون داعمة لها، وارفع عنها القلق والتوتر".

الامر لم يختلف كثيرًا عند الدكتورة هدي حسن، طبيبة بيطرية، افترشت الرصيف بجوار أولياء الأمور، دعمًا لابنتها الطالبة بالقسم العلمي، مؤكدة انها كانت لا تطمئن إلا بوجود والدتها علي نفس الرصيف المقابل للمدرسة والآن جاء دورها لتقوم بنفس الدور، متمنية التوفيق للجميع.

وأدى طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (اللغة الأجنبية الاولى)، اليوم الخميس، وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الاحياء) شعبة العلوم، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية طلاب الثانوى طلاب الثانوية العام

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