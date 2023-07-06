رئيس "مياه القناة": استمرار حملة تطهير شبكات الصرف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن استمرار حملة تطهير وملس شبكات وغرف وبيارات الصرف الصحي في محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء علي مشكلة الطفوحات والناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد عليها وخاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن تنفيذ عمليات الملس والتطهير تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وغرف وبيارات الصرف بالأحياء والمناطق المخدومة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، وذلك حتى تستوعب زيادة المياه، خاصةً في فصل الصيف، مع تزايد أعداد المصطافين الوافدين لقضاء عطلتهم أثناء تلك الفترات.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، في تلك الفترة من فصل الصيف، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لأعمال تطهير بيارات وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهيرعلى مستوى محافظات القناة بالكامل بصفة يومية، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع في إقليم القناة.