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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محمود زكي: إعلان "طنطا" جامعة رقمية قريبا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اجتماعاً موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الإنشائية والرقمية، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استعرض الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع آخر المستجدات في الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الانشائية، في مجالات الرعاية الطبية وعلى رأسها مستشفى ٩٠٠٩٠٠ بمدينة المحلة الكبرى ومستشفى الطوارئ الجديد، وعدد من المشروعات التعليمية والبحثية والخدمية.

كما تم عرض تقارير عن تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة ومنصات منظومة حوكمة الآداء المؤسسي لقطاعات الجامعة الرئيسية والمستشفيات الجامعية في المجالات المالية والإدارية والمعرفية.

وأشاد ذكي بمعدلات الإنجاز التي تتم في مشروعات الجامعة الانشائية والتي تمثل نقلة نوعية في عدد وجودة الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها وللمجتمع المحلي في نطاق محافظات إقليم الدلتا، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا على أهمية المنصات الإلكترونية لرصد وتقييم الأداء المؤسسي في حصر وتدقيق البيانات والمؤشرات الرئيسية لقطاعات الجامعة وكلياتها المختلفة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مكانة ريادية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

محمود ذكى قريبا الاعلان عن طنطا جامعة رقمية اجتماعا موسعا الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد غنيم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

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