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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هدى تستثمر ساعات الانتظار أمام لجان الثانوية بمشاركة أولياء الأمور لعمل جمعيات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة ارتبط عدد من أولياء الأمور بعلاقات وطيدة ببعضهم البعض، نظرا لقضاء العديد من الساعات سويا أمام لجان مدارس الثانوية العامة واحيانا يقضون وقت إضافي خلال المراجعات والدروس.

ونظرا للصداقة التي أصبحت تربط بعض الأمهات، قررت إحدى أولياء الأمور "هدي" أن تستثمر تلك الصداقات والساعات التي يقضيهن سويا أمام اللجان وتقوم بعمل "جمعيات"، بمشاركة الأمهات على أن يتم صرفها في كل مرة لإحدى أولياء الأمور كما أن كل منهما تشارك بالمبلغ التي تريد ويكون في مقدرتها.

 وقالت هدى إن علاقة أولياء الأمور أصبحت وطيدة للغاية، ما جعل هناك ثقة متبادلة، كونها ليست وليدة اللحظة بل أنها امتدت على مدار عام كاملا خلال الثانوية العامة.

وتابعت إن الفكرة جاءت لها من خلال تجمعات السيدات أمام اللجان وحديثهن حول مصاريف وتكاليف الثانوية العامة، ومن هنا قررت عمل جمعية لأولياء الأمور وكل منهن تقوم بصرفها كل 10 أيام وليس خلال شهر كام لكي تقضي احتياجاتها.

وأكدت أن جميع الأمهات على ثقة كبيرة ببعضهن ما جعلهم يشجعن الفكرة ويشاركن فيها بأي مبلغ في مقدرتهم المالية، مشيرة إلى أن الجمعية سوف تستمر حتى بعد انتهاء الثانوية العامة، خاصة وأن هناك بعض أولياء الأمور شاركوا فيها من أجل أمور بعيدة عن الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)  اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، و يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

FB_IMG_1688629012513
FB_IMG_1688629012513
الثانوية العامة الثالث الثانوي امتحانات التربية والتعليم اللغة الإنجليزية

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