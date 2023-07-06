محافظ سوهاج يستعرض آخر المستجدات الخاصة بمحوري المراغة ودار السلام

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي، وآخر المستجدات الخاصة بمحوري " المراغة، ودار السلام "، والعمل على تذليل كافة المعوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد.

يذكر أن مشروع " محور المراغة / ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، ويربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا.

أما محور " دار السلام / أبو تشت"، فيبلغ طوله 28 كم، بتكلفة 850 مليون جنيه، حيث تقع مساحة 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و 15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.