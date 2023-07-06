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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستعرض آخر المستجدات الخاصة بمحوري المراغة ودار السلام

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي، وآخر المستجدات الخاصة بمحوري " المراغة، ودار السلام "، والعمل على تذليل كافة المعوقات، بحضور  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد.
يذكر أن مشروع " محور المراغة / ساقلتة أعلى النيل، بطول 4.3 كيلو متر، بتكلفة 315 مليون جنيه، ويربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا.
أما محور " دار السلام / أبو تشت"، فيبلغ طوله 28 كم، بتكلفة 850 مليون جنيه، حيث تقع مساحة 12,5 كم بمركز دار السلام بسوهاج، و 15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المراغة ودار السلام نائب المحافظ

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