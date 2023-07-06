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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على 7 متهمين بقتل عمدة المجالس العرفية بالجيزة

متهمين
متهمين

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الحكم على 7 متهمين بقتل عمدة المجالس العرفية بالجيزة لخلافات سابقة بينهما.

بدأت الواقعة بخلافات نشبت بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم ليقتل شخص من عائلة المجني عليه فرد من عائلة المتهم ليتجدد ثأر بعد 40 عاما، عندما ضربت ابنة المجني عليه بعض الأعيرة النارية أمام منزل المتهمين مما ترتب عليه  تولد الثأر مرة أخرى، ليقتل 7 أشخاص من عائلة المتهمين عمدة المجالس العرفية لعائلة الطرف الآخر بالجيزة. مرة أخرى، ليقتل 7 أشخاص من عائلة المتهمين عمدة المجالس العرفية لعائلة الطرف الآخر بالجيزة.

محكمة جنايات جنوب الجيزة عمدة المجالس العرفية 7 متهمين خلافات

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